Meer winst, omzet en medewerkers Witteveen+Bos

De omzet is uitgekomen op 119,1 miljoen euro, een stijging ten opzichte van 2013 (111,0 miljoen euro). De ebitda was 22,0 miljoen euro, de nettowinstmarge van 12,8 procent. Het bureau groeide naar 977 medewerkers wereldwijd, mede door het openen van kantoren in Singapore en Dubai.

Verdere groei

De komende jaren zal er voldoende werk te doen voor ingenieurs, schrijft het bedrijf in een persbericht. Dat komt door een groeiende wereldbevolking, een toenemende vraag naar water, voedsel en energie, sterke verstedelijking, klimaatverandering en snelle technologische ontwikkelingen. Witteveen+Bos verwacht dan ook in 2015 verder te groeien.