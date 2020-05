’Tijd van waarschuwen winkelpubliek is voorbij’

In Tilburg verloor het winkelend publiek de 1,5 meter regel uit het oog. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Tilburg - De zaterdag is als drukste koopdag het grootste probleem als het gaat om het beheersbaar houden van grote groepen winkelend publiek in Tilburg en Den Bosch. „De tijd van waarschuwen is voorbij. Er zal soms strenger moeten worden opgetreden.” Die conclusie trekt Stefan van Aarle, voorzitter van het Tilburgse Ondernemersfonds, na de wat rustiger verlopen zondag.