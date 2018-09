DeltaLloyd: Heeft de bodembel geklonken?

De AEX flirt met een nieuw honderdtal en heeft de hoogste koers van 2014 reeds lang achter zich gelaten. Beleggers in DeltaLloyd zijn in dit opzicht in de achterliggende maanden minder beloond. Sinds midden 2012 ging het crescendo met de koersontwikkeling van de verzekeraar maar zoals gezegd kwam aan deze ontwikkeling in het eerste kwartaal van het vorige handelsjaar een einde. Sindsdien zit de koersbeweging gevangen in een bandbreedte welke is aangegeven met de ingetekende twee dalende trendlijnen. De opleving van deze week doet aan dit beeld niets af. Vraag is echter of gisteren het startschot is gegeven voor het opwaarts verlaten van het correctieve kanaal. Wat zijn de positieve technische puzzelstukjes?

Om te beginnen kan opgemerkt worden dat de daling begin 2015 een halt is toegeroepen op het eerste fibo-correctieniveau van de voorafgaande stijging van midden 2012 tot eerste kwartaal 2014. De correctieniveaus van fibonacci vormen vaak een draaipunt van waaruit de oorspronkelijke beweging weer wordt hervat. In het geval van DeltaLloyd is de oorspronkelijke beweging een stijging. Een tweede element is het gegeven dat in de correctieve daling in de RSI een Positieve Reversal is gezet. Deze ontstaat zodra de indicator een lagere bodem zet bij een hogere koers van het aandeel. Vergelijkt u de indicator met een spanningsmeter. De indicator geeft aan of de koers te hard stijgt of juist te snel daalt. Zodra de meter aangeeft dat een koers te snel daalt terwijl de daling het aandeel nog niet onder haar vorige bodem heeft gebracht dan is dat een teken van kracht. In de grafiek ziet u het patroon met twee groene halve cirkels ingetekend. Eind 2013 noteerde de indicator hoger dan recent. De koers van DeltaLloyd is momenteel echter hoger dan eind 2013.

Naast de bovengenoemde elementen zijn er ook minder rooskleurige ontwikkelingen in de grafiek aan te wijzen. Door de grafiek loopt het dual voortschrijdend gemiddelde. Op dit moment is sprake van een negatieve cross-over. In gewoon Nederlands staat hier dat het zijwaartse correctieve karakter van het koersverloop door het voortschrijdend gemiddelde nog niet is ontkracht. Daarnaast moet worden opgemerkt dat in de RSI weliswaar sprake is van de aangehaalde set-up maar moet ook worden opgemerkt dat de indicator nog steeds in een Bear Market Range fluctueert. De horizontale trendlijn welke al meer dan een jaar als obstakel fungeert staat in het verloop van de indicator ingetekend.

Samenvattend kan het volgende worden gesteld. Het is technisch nog te vroeg om al van een uitslaande brand te spreken. Vooralsnog mag de koerssprong van gisteren slechts gezien worden als de eerste stap van een beweging welke de notering van DeltaLloyd kan liften tot aan de weerstandlijn van het dalende trendkanaal sinds begin 2014. De trendlijn van het kanaal fluctueert momenteel net onder €19,00. De ruimte in de indicator tot aan haar weerstandlijn geeft aan dat de koers inderdaad deze ruimte heeft, maar een ontwikkeling tot aan het genoemde niveau moet in het grotere beeld slechts gezien worden als wederom een lagere top binnen het ingetekende trendkanaal. Houdt u daarnaast echter wel rekening met het gegeven dat de trendlijn met het verstrijken van de tijd daalt. Pas bij het overwinnen van dit niveau wordt het beeld van DeltaLloyd wat rooskleuriger. De vraag of eind vorige maand de laagste koers voor 2015 is genoteerd kan voorlopig dus nog niet overtuigend met ja worden beantwoord.

Disclaimer:

Geert-Jan Nikken is fondsmanager van LeoMontFonds en directeur van LeoMont. Deze onderneming verleent een divers scala aan financiële diensten aan particuliere en professionele cliënten. De gepubliceerde analyses zijn bedoeld als achtergrondinformatie over de financiële markten en vormen geen beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van transacties. LeoMont en Nikken aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen van informatie die voor de analyses wordt gebruikt. De waarden waarop analyses gebaseerd zijn kunnen onderdeel uitmaken van LeoMontFonds of de LeoMont-Portefeuille welke zijn opgebouwd uit Turbo’s van Goldman Sachs en ABNAMRO. De beloning van LeoMont of Nikken staat niet in relatie tot de standpunten in deze publicatie. Raadpleeg meerdere bronnen en neem zelf beslissingen. Voor meer informatie e-mail naar info@leomont.com‏