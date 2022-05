Premium Het beste van De Telegraaf

Vliegvakanties op de tocht door annuleringen Transavia

Door Yteke de Jong en Koen Nederhof

Transavia cancelt vluchten vanwege een tekort aan cabinepersoneel. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 4.383 3.11 %

Amsterdam - Vakanties vallen in het water omdat vakantievlieger Transavia vluchten annuleert in verband met personeelsgebrek, zo melden touroperators en reisorganisaties aan De Telegraaf. Binnen de luchtvaart is momenteel sprake van een ’trek’ van stewardessen naar KLM, waardoor Transavia de roosters minder makkelijk rond krijgt. Vakbond FNV waarschuwt voor meer verpeste vakanties.