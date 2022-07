Premium Het beste van De Telegraaf

KLM-topvrouw biedt excuses aan voor reischaos

Door Yteke de Jong

KLM-topvrouw Rintel biedt haar excuses aan richting klanten.

Amsterdam - Luchtvaartmaatschappij KLM biedt dinsdag in een brief naar klanten excuses aan voor de reischaos in een eerste publiekelijke uiting van de nieuwe topvrouw Marjan Rintel. KLM moest de afgelopen tijd duizenden vluchten schrappen nadat er vooral problemen bij de beveiligingscontrole op Schiphol ontstonden. Bij KLM zit het probleem bij de zoekgeraakte bagage.