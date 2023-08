Nederland in recessie, maar houdt gouden AAA-kredietstatus bij Fitch

Ook de andere twee grote kredietbureau’s, Moody’s en S&P, hebben voor Nederland drie AAA’s staan, de hoogste van de rangorde - met als laagste de D-status - een teken van een zeer solide financiële huishouding.

Nederland behoort tot het selecte gezelschap van tien landen die bij alle grote kredietbeoordelaars het AAA-predikaat heeft. Met die hoge kredietstatus is Nederland in staat tegen relatief lage rente op de financiële markten te blijven lenen.

Bekijk ook: Nederland in selecte club met kredietstatus AAA

Mogelijk komt er nog een terugslag voor de waardering. In het tweede kwartaal dit jaar kromp de Nederlandse economie met 0,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Consumenten hielden de hand op de knip, bij hoge energiekosten terwijl de export daalde. De driemaandscijfers ervoor vertoonden eveneens krimp. Met twee kwartalen op rij is er dan formeel sprake van een recessie.

Pas op plaats

Nederland doet het momenteel iets slechter dan de omringende landen. Over een langere periode, sinds het vierde kwartaal van 2019, voor corona, groeide de Nederlandse economie echter harder dan die van Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en ten opzichte van het gemiddelde in de hele eurozone. Nederland maakt nu even een pas op de plaats, aldus het CBS. In 2013 verloor Nederland de AAA-status korte tijd.

Nederland tikt historisch vergeleken al flink af via de rente voor staatsleningen. Zijn tienjaarsrente is deze week boven de belangrijke grens van 3% uitgekomen. Daarmee staat de rente op staatsleningen bijna op het hoogste punt in ruim tien jaar.

VS zakt

Begin augustus verloor de Verenigde Staten het gouden kroontje. De schulden lopen te ver op, de overheid dreigde te moeten sluiten omdat lonen van ambtenaren niet meer betaald konden worden. Fitch schroefde de status van de grootste economie terug tot AA. Dat betekent dat het niet meer tot de veiligst denkbare beleggingen hoort.