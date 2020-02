Japanse economie laat forse krimp zien

Het gaat om de eerste krimp voor Japan in meer dan een jaar. Bovendien is de terugslag veel sterker dan economen in doorsnee hadden verwacht. Het zogeheten bruto binnenlands product (bbp) slonk in de drie maanden tot eind december met 6,3 procent op jaarbasis, zo komt naar voren uit nieuwe cijfers van de Japanse overheid.

De vooruitzichten zijn ook niet heel erg rooskleurig vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De kans is aanwezig dat de derde economie van de wereld in het eerste kwartaal van dit jaar wederom krimp laat zien, waardoor het land officieel in een recessie zou belanden.

De virusuitbraak kan volgens volgens economen een flinke knauw geven aan het inkomend toerisme, de export en de consumentenuitgaven in Japan zelf. „Als deze epidemie niet is ingeperkt voor de Olympische Spelen in Tokio later dit jaar, zal de schade aan de economie enorm zijn”, aldus een onderzoeker van het NLI Research Institute.