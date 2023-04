Allianz voorziet faillissementsgolf door coronaschulden

Allianz schrijft de sterke groei in Nederland toe aan de royale financiële coronasteun vanuit de overheid die nu terugbetaald moet worden. „Veel mkb-bedrijven moeten coronaschulden en achterstallige belasting betalen. De belastingdienst heeft vele tienduizenden bedrijven een laatste aanmaning gestuurd. Een flink deel van die bedrijven kan daar niet aan voldoen en zullen failliet gaan”, aldus de kenners bij de kredietverzekeraar.

In 2021 nam het aantal faillissementen in Nederland juist af met 43 procent. Ook vorig jaar bleef het aantal bankroeten nog beperkt. In absolute getallen denkt Allianz dat er dit jaar 3270 bedrijven omvallen. Volgend jaar zijn dat er naar verwachting 3530. Dat ligt dicht tegen het gemiddelde aantal faillissementen van voor de coronapandemie.

Allianz bracht de faillissementscijfers van 44 landen in kaart. De wereldwijde versnelling van het aantal faillissementen heeft te maken met de economische groeivertraging en de krappere kredietvoorwaarden.

Ook waarschuwt de kredietverzekeraar voor grote concerns die kunnen omvallen. „Uit ons onderzoek blijkt dat het aantal faillissementen van bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen euro nu al boven het niveau van voor de pandemie ligt. Die grote bedrijven sleuren doorgaans een hele trits aan kleine bedrijfjes mee in hun val.”

Kredietverzekeraar Atradius voorspelde onlangs ook al dat Nederland dit jaar te maken krijgt met fiks meer faillissementen dan vorig jaar. De organisatie voorziet dat er bijna 80 procent meer bedrijven noodgedwongen moeten sluiten.

Vooralsnog is het aantal faillissementen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tot nu toe dit jaar laag. Het aantal faillissementen nam in maart volgens het statistiekbureau weer af, na een toename in februari.