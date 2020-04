Vouchers na geannuleerde vlucht alleen met instemming klant

Nederland wil het gebruik van vouchers wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus tijdelijk toestaan, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) eerder deze week. Zij wees erop dat luchtvaartmaatschappijen momenteel nauwelijks alternatieve vluchten kunnen aanbieden en te weinig in kas hebben om alle getroffen passagiers te compenseren.

Voorwaarde voor Van Nieuwenhuizen is wel dat vouchers maximaal twaalf maanden geldig zijn en dat klanten na afloop van die periode alsnog hun geld terugkrijgen als ze er dan nog geen gebruik van hebben gemaakt. Valean ging niet specifiek in op dat Nederlandse voorstel.

Bekijk ook: Geld terug blijft regel bij annuleringen

De Consumentenbond is kritisch en wijst erop dat passagiers die vouchers krijgen met lege handen staan als de luchtvaartmaatschappij alsnog failliet gaat. Het voorstel van Van Nieuwenhuizen is voor de organisatie alleen aanvaardbaar als de overheid daar garant voor staat.

In de nieuwste podcast Kwestie van Centen: hoe diep zijn de zakken van minister Hoekstra als de economie nog maanden platligt? En waar halen we die miljarden aan noodsteun vandaan? Luister hier, hieronder of via je eigen podcast app.