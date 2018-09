'Chinese interesse in Cushman & Wakefield'

Naast het investeringsconglomeraat van miljardair Guo Guangchang zouden ook andere partijen belangstelling hebben in Cushman & Wakefield. De eigenaren van Cushman & Wakefield willen naar verluidt circa 2 miljard dollar (1,9 miljard euro) voor het bedrijf, dat grotendeels in handen is van de Italiaanse zakenfamilie Agnelli.

Volgens de bronnen bevindt het proces zich nog in een vroege fase en kan een eventuele deal nog maanden op zich laten wachten. Het in 1917 opgerichte Cushman & Wakefield is actief in zestig landen en heeft ongeveer 16.000 mensen in dienst.