Beursintroducties in VS komen weer flink op gang

Deze week staan opnieuw acht ondernemingen te trappelen om hun opwachting te maken op beurswalhalla Wall Street. Vroom, de online aanbieder van gebruikte auto’s en The Azek Co, de fabrikant van producten voor buitenshuis staan met de verwachte beurswaarde het meest in de belangstelling.

Afgelopen week vonden ook al acht beursdebutanten hun weg op de aandelenbeurzen in Amerika. Vooral muziekmaatschappij Warner Music kon op flinke interesse rekenen met de grootste beursgang van dit jaar.

De toegenomen animo om een gang naar de beurs zal sterk te maken hebben met het sterk verbeterde beursklimaat op Wall Street in de voorbije maanden. Zo staat de Nasdaq op het punt om een nieuwe piek neer te zetten.

Op het Damrak keerde het moederbedrijf van Douwe Egberts weer terug op de lokale markt. Beleggers gaven de koffiegigant een warm welkom.