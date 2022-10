Musk krijgt Twitter in handen: ’Meer vrijheid, minder inclusiviteit’

Premium Columns

Pers verlengstuk bij soepgooi-rel

Weet u nog van die klimaatactivisten die in Londen een Van Gogh-schilderij besmeurden met tomatensoep? Het was een actie die niet alleen veel kritiek ontlokte maar ook de wereld overging omdat het van a tot z gefilmd was. Een journalist van dagblad The Guardian was erbij; op beelden is te zien hoe h...