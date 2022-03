Premium Het beste van De Telegraaf

Grapje over ’luie ambtenaar’ niet zo onschuldig: imagoprobleem treft ook burgers

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Het stereotype beeld van de ambtenaar als luie koffiedrinker is schadelijk voor alle partijen. Ⓒ Foto Getty Images

Amsterdam - Ze drinken vooral koffie, gaan om stipt vijf uur naar huis en schuiven tussendoor vooral met papieren. Het stereotype beeld van de ambtenaar is niet best. Maar dat imagoprobleem is zowel vervelend voor ambtenaren zelf als voor de burgers, betogen Utrechtse onderzoekers.