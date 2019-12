Boodschap voor Den Haag: ’Luister naar ons’

Mireille Kaptein bij de kerstboom vol kaasjes in Heiloo. Ⓒ Foto Michel van Bergen

De Zakenvrouw van het Jaar 2019 heeft een duidelijke boodschap. ,,Ik hoop dat de politiek genoeg kennis heeft, of in huis haalt”, klonk het kritisch uit de mond van zuivelverpakker Mireille Kaptein. ,,Genoeg expertise om voor de lange termijn beslissingen te maken.” Ze hoopt dat er ook naar ondernemers en jongeren wordt geluisterd, bijvoorbeeld in de stikstofcrisis.