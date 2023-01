ING: beleggers optimistisch over beurs en eigen knip

„Het risico van een sneeuwbaleffect, waarbij de economie zo ver terugvalt dat mensen schrikken, de hand op de knip houden en zo voor nog meer ellende zorgen, dat risico is een stuk kleiner geworden”, zegt Bob Homan van het ING Investment Office. De laatste macro-economische cijfers hinten zelfs op een beperkte groei van de Europese economie in het eerste kwartaal, en dus op uitstel van de twee kwartalen krimp op rij en van de recessie die vorig jaar nog overal voorspeld werd.

Dat mogelijke uitstel is zeker geen afstel, waarschuwt Homan wel. „De ECB zit nog middenin de renteverhogingen en het duurt nou eenmaal even voordat die hun uitwerking op de economie hebben: doorgaans een jaar. De Fed en de Amerikaanse economie lopen wat dat betreft voor op Europa. Maar hier kunnen het tweede en derde kwartaal zeker nog tegenvallen. Hoe erg het wordt, hangt af van de gasprijs.”

Het voorgevoel van de deelnemers aan de barometer, de maandelijkse sentimentspeiling van ING onder particuliere beleggers, is in elk geval goed. Ze zijn niet alleen optimistischer over hun eigen beleggingen - wat wil je ook met een winst van dik 8% in een maand tijd - maar ook over de economie en hun eigen financiële situatie. „De recessie lijkt mild te worden, maar ook het herstel daarna zal geen grote uitslagen laten zien”, voorspelt Homan. „Al met al een stagnerende economie.”

Wat de persoonlijke, financiële situatie van de beleggers betreft, is er iets geks aan de hand. Want ja, er zijn zorgen over de inflatie en de energierekening, maar er zijn totaal geen zorgen over de dalende huizenprijzen. Dat verbaast Homan: „De markt gaat momenteel toch uit van 10% daling in één jaar tijd.” Hoe dan ook, ziet driekwart van de beleggers geen reden om anders op de beurs te handelen na het koopkrachtverlies van vorig jaar. „Kennelijk beleggen ze allemaal met geld dat ze kunnen missen én met de blik op de langere termijn.”

Op de korte termijn wacht het deze week door ASML afgetrapte jaarcijferseizoen. Met de traditie, dat de bedrijfsresultaten na veel spanning vooraf toch meevallen, wordt misschien gebroken. Tegenover meevallers stonden tegenvallers bij onder meer Intel en Microsoft. Dat zorgde in de loop van januari voor afvlakkende koersstijgingen. Homan: „Maar goed ook, want het ging even té hard.”