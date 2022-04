Al 2660 Oekraïners met werk, ook enkele meldingen van uitbuiting

Schouten merkte op dat deze groep extra kwetsbaar is voor uitbuiting. „Uiteraard is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de werkgever dat er geen sprake is van uitbuiting. Maar we hebben een arbeidsinspectie en die inspecteert ook”, merkte ze op. Als er overtredingen worden vastgesteld, wordt volgens haar opgetreden. Het gaat onder meer om onderbetaling en slechte arbeidsomstandigheden. Er is vooralsnog geen extra capaciteit vrijgemaakt om hierop toe te zien.

Over de sectoren waar de Oekraïners precies aan de slag zijn, gaf Schouten geen informatie. De laatste dagen loopt het aantal werkende Oekraïners in Nederland duidelijk op. Uitkeringsinstantie UWV sprak ruim een week geleden nog van negenhonderd Oekraïense vluchtelingen met een baan.

Oekraïners die de oorlog in hun land zijn ontvlucht mogen in Nederland momenteel aan het werk zonder tewerkstellingsvergunning. Vanaf 1 april geldt wel een meldplicht voor de werkgever. De vluchtelingen hebben geen uitzonderingspositie om als zelfstandige te werken. Dat is volgens Schouten omdat mensen in loondienst beter beschermd zijn tegen misstanden. De handhaving is bij freelancers ook ingewikkelder, merkte ze op. Wel wordt op de overheidspagina Work in NL informatie over de rechten en plichten voor mensen die hier werken in het Oekraïens vertaald.

Veel naar Nederland gevluchte Oekraïners hebben eerder ook aangegeven graag aan het werk te willen. In veel sectoren is sprake van een personeelstekort en bedrijven kunnen extra krachten daarom goed gebruiken. Maar de vluchtelingen zijn niet overal even makkelijk in te zetten, bijvoorbeeld omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn, niet de juiste vooropleiding hebben of bepaalde werkervaring missen.