Bitcoin-belegging van Grayscale krijgt groen licht na blauwtje beurswaakhond

Na het besluit van een rechter in Washington liep de bitcoin-koers 7% op. Potentieel zouden zo veel meer vooral particuliere beleggers in de cryptomunt kunnen beleggen via een beursgenoteerde etf of exchange traded fund, gesteund door deze digitale munt, zonder dat zij die zelf bezitten.

Beleggers kunnen dan tegen tienden van procenten aan vergoeding beleggen in het fonds, crypto zouden daarmee nog toegankelijker worden voor particuliere beleggers. De koers van Coinbase, de grootste crytpobeurs, steeg 14%.

Definitief groen licht is er niet: de rechter oordeelt dat de Securities and Exchange Commission (SEC) als toezichthouder op de financiële markten de aanvraag opnieuw moet beoordelen.

Manipulatie

Volgens de SEC kon Grayscale Investments bij de aanvraag onvoldoende vragen beantwoorden over maatregelen tegen mogelijke marktmanipulatie. In het hoger beroep, dat Grayscale een uur na dat besluit had ingesteld, stelde de Amerikaanse rechter Neomi Rao dinsdag dat de SEC „geen enkele verklaring” kon bieden waarom Grayscale verkeerd zou hebben gehandeld.

Rao noemde de weigering van de aanvraag „willekeurig en grillig.” De waakhond kon niet aantonen waarin de etf van Grayscale anders is dan soortgelijke financiële producten die onder SEC-toezicht wel op de beurs verhandeld worden. Rao riep de SEC op om „gelijke gevallen gelijk te behandelen.”

Behalve het in 2013 opgerichte Grayscale van Michael Sonneheim (ex-JP Morgan), hebben de veel grotere fondsen BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder, Fidelity International en Invesco naast het agressief in crypto opererende ARK-fonds van Cathie Wood aanvragen gedaan voor zo’n etf op de spot- of actuele koers. Die etf’s zouden op de reguliere technologiebeurs Nasdaq of CBOE genoteerd moeten worden.

Vorig jaar keurde de Securities and Exchange Commission wel beleggingen goed in futures of termijncontracten, met de afspraak om later bitcoins te kopen of verkopen. Sinds 2021 worden zeven indexfondsen voor futures op de bitcoin verhandeld, maar in de schaduw van de grote beurzen op aparte derivatenbeurzen.

Dat het gevestigde BlackRock in juni een aanvraag voor een eigen bitcoin-etf indiende, zorgde toen voor veel optimisme onder beleggers. De grote naam op Wall Street had eerder aangegeven met zo’n investering in te spelen op de behoefte van veel vermogende klanten.

’Geen verklaring’

De koers van de oudste cryptomunt gaat dinsdag op het nieuws omhoog tot $27.630 per stuk op cryptoplatform Coindesk. Ook andere cryptomunten zoals ethereum, binance en ripple stijgen dinsdag met zo’n 5%.

De koers van de crypto kwam onder druk na de aankondiging van 35 nieuwe maar niet toegelichte aanklachten van de SEC tegen Binance, net als Coinbase een groot handelsplatform voor aan- en verkopen van digitale munten. Die ingrepen kunnen een volgende beperking voor particuliere beleggers betekenen.

De Amerikaanse SEC en de Amerikaanse regering vinden dat crypto fraude in de hand werken, en worden gebruikt voor witwassen van crimineel geld.

Beide partijen hebben 45 dagen om in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.