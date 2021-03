LIVE | Winkeliers eisen heropening in kort geding

In de zaak verwijst INretail naar de eerder naar buiten gekomen routekaart van het kabinet. „De keuze van het kabinet voor de winkelsluiting half december, was een extra verzwarende maatregel die hoorde bij het scenario zeer ernstig”, zegt algemeen directeur Jan Meerman.

„De winkels moesten halverwege december sluiten omdat de besmettingen toenamen en de feestdagen eraan kwamen. We zitten nu qua coronabesmettingen op het niveau ’ernstig’. Dat is dus conform de eigen routekaart van het kabinet geen reden meer om de winkels gesloten te houden. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we gelijk krijgen van de rechter. We staan juridisch sterk.”

Winkeliers hebben het sinds de sluiting halverwege december zwaar te verduren. Veel kledingzaken zitten opgescheept met uitpuilende magazijnen en kunnen hun voorraden amper kwijt. De invoering van click & collect en het op afspraak winkelen zijn slechts een doekje voor het bloeden.

Spoedeisend belang

In de dagvaarding, waarin INretail wordt bijgestaan door advocatenkantoor Blenheim Advocaten uit Amsterdam, staat lezen dat er sprake is van een spoedeisend belang om de niet-essentiële winkels te openen. „Het langer gesloten houden van deze winkels zorgt voor een golf aan faillissementen, werkloosheid en daarmee een onverantwoorde krimp van de economie. De toekomst van duizenden medewerkers in de retail staat op het spel. Het water staat hen tot aan de lippen. Deze mensen kunnen straks bijvoorbeeld hun huur, hypotheek, alimentatie en zorgpremie niet meer betalen en dreigen daardoor in de bijstand terug te vallen. Het kabinet moet afstappen van zijn huidige tunnelvisie-beleid en gepaste actie ondernemen.”

Nederland is een van de weinige landen in de Europese Unie waar alle niet-essentiële winkels gesloten zijn. In Frankrijk en België zijn deze winkels wel geopend.

INretail is inmiddels een petitie gestart om het kabinet verder onder druk te zetten de winkels te heropenen. Volgens de branchevereniging zijn er inmiddels enkele duizenden handtekeningen binnen.