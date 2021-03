Winkeliers eisen heropening in kort geding

Nederland is een van de weinige landen in de Europese Unie waar alle niet-essentiële winkels gesloten zijn. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Ondernemers in de mode-, sport- en schoenenbranche eisen maandagochtend in de rechtbank in Den Haag heropening van de winkels. Branchevereniging INretail heeft daarover een kort geding aangespannen tegen de Staat.