Werkvraag: hoe duidelijk moeten instructies op het werk zijn?

Door Edith Van Schie

Wij hebben medewerkers met heel veel verschillende nationaliteiten die met diverse machines werken. In het verleden zorgden we altijd voor vertalingen van alle handleidingen en instructies in de moedertaal van de desbetreffende medewerkers. Nu is dat eigenlijk niet meer te doen. Volstaat het als we alleen Nederlandse en Engelse versies hanteren?