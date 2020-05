Coronapijn Buffett loopt op tot bijna $20 miljard

Buffett moest afgelopen zaterdag bij de videovergadering al een vervelende boodschap naar buiten brengen. De belangen in de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gingen in zijn portefeuille met zwaar verlies de deur uit. Ook bleef het angstig stil over de toekomst van zijn oorlogskas van ruim $130 miljard.

In de lijst met miljardairs is Buffett vanwege zijn hard gedaalde vermogen dit jaar al afgezakt naar de vijfde plaats, zo komt naar voren in de door Bloomberg dagelijks bijgehouden stand. Ook Bernard Arnault, topman en grootaandeelhouder bij LVMH voelt de pijn van de coronacrisis. Zijn vermogen is bijna $30 miljard afgenomen, als was de schade in maart nog veel groter.

Jeff Bezos, topman bij Amazon, heeft de koppositie nog steeds stevig in handen met een vermogen van $140 miljard. De goede gang van zaken bij de online retailreus heeft Bezos dit jaar per saldo iets meer dan $25 miljard rijker gemaakt.

Bill Gates, grootaandeelhouder bij softwaregigant Microsoft, is een goede tweede met een vermogen van iets meer dan $100 miljard. Per saldo is er dit jaar voor hem zo’n $8 miljard in rook opgegaan.