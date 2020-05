Vijf vragen, wordt ontslaan nu makkelijk?

UWV moet ontslag goedkeuren Ⓒ ANP

In het nieuwe steunpakket komt de ontslagboete in afgeslankte vorm terug. Alleen bedrijven die zonder akkoord met de vakbonden meer dan twintig werknemers ontslaan, krijgen alsnog een extra boete van 5% van de loonsom opgelegd. Vijf vragen over wat dit betekent.