'Biedingsstrijd om verlichting Philips'

Philips maakte in september bekend de verlichtingsdivisie, die goed is voor een jaaromzet van 1,4 miljard euro, te verzelfstandigen. Het onderdeel wordt gewaardeerd op 2,5 miljard euro. Investeerder Bain zou de eerste zijn geweest die een concrete bieding heeft gedaan.

Volgens de bronnen is er een significant prijsverschil tussen de verschillende aanbiedingen. Ook werd het vermogen van Bain om de bieding van KKR en CVC te overtreffen in twijfel getrokken. Naast CVC, KKR en Bain zouden ook Clayton, Dubilier & Rice alsook Onex in de markt zijn voor het onderdeel.