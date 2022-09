Nederlandse belegger vindt zichzelf ten onrechte een expert

Of experts zich ook daadwerkelijk experts mochten noemen werd getoetst, maar een kwart van deze ’kenners’ wist niet dat koersen van obligaties juist dalen als de rente stijgt. Ten opzichte van de andere landen trok de Nederlander hier de grootste broek aan: in de rest van de wereld gaf gemiddeld 13% het verkeerde antwoord. De woordvoerder van Schroders zegt hierover: „In Zuid-Europese landen, om te beginnen bij België, heeft een intermediair een belangrijkere rol bij beleggen dan bij ons. In Nederland is aan beleggers door banken aangeraden om in profielfondsen te stappen en is de tussenpersoon niet meer van belang.” Hij denkt dat het algemene eigenwijsheid is. „Misschien heeft het met onze volksaard te maken?”

Duurzame ouderen

Ook opvallend is dat in Nederland juist oúdere beleggers meer waarde hechten aan duurzame beleggingen dan de jongere generaties. Zeker in vergelijking met leeftijdgenoten buiten de grens springt de oudere, Nederlandse belegger daar in uit. Jongere Nederlandse beleggers hebben hier minder bewustzijn voor, terwijl juist de groep tot 37-jarigen, de zogeheten millennials, hierin voorop zouden lopen: in het buitenland doet deze groep het wel volgens die verwachtingen. Op de vraag waar dat verschil in zit, zegt de woordvoerder dat het te maken kan hebben met dat ouderen in Nederland in een andere levensfase zitten. „Ze hebben hun schaapjes al op het droge, en dan is er volgens de piramide van Maslow meer ruimte voor het streven naar niet-materiële doelen.” Ook zegt hij als verklaring dat jongeren duurzaam gewoon doodnormaal vinden. Dus dat daar nog een interpretatieruimte in zit. „We hadden deze uitkomsten niet verwacht, dus hebben hier hebben we nog niet op doorgevraagd.”