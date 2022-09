Vermogensbeheerders breken hoofd over farmasector

Premium Financieel

Column: West-Europa moet maar op hete kolen zitten

Eind januari dit jaar, voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, schreef ik reeds over het prijskaartje van strategische autonomie en het prijskaartje van het alternatief. Op dit moment betalen we het prijskaartje van het alternatief. Letterlijk omdat de prijs van energie is gestegen tot astrono...