NN profiteert van uitblijven noodweer in Nederland

Het operationele resultaat steeg met bijna een kwart tot 1,4 miljard euro. Naast het uitblijven van grote stormen in Nederland, verbeterde dit resultaat ook door de gestegen rentes. Die zorgden ervoor dat de bankdivisie van NN meer verdiende.

Topman David Knibbe waarschuwde dat de invloed van weersomstandigheden op de resultaten van de verzekeraar altijd erg volatiel zijn. „In de eerste zes maanden was het weer redelijk goed, maar dit kan altijd zo weer veranderen”, legde hij uit in een persgesprek. Daarin gaf hij ook toe dat klimaatverandering verzekeringen waarschijnlijk duurder zullen maken, een waarschuwing die Achmea onlangs ook al gaf.

„Het grootste risico voor ons in Nederland bestaat uit stormen en overstromingen. We kijken natuurlijk actief naar het verminderen van de impact, onder andere in samenwerking met KNMI door te werken aan waarschuwingssystemen”, zei Knibbe. „Maar dit heeft een impact op de premies voor onze herverzekeringen en natuurlijk stijgen de premies door extremer weer.”

NN deed ook goede zaken met zijn pensioendiensten in Nederland. Zo stroomde er per saldo 1,3 miljard euro extra de pensioenpot in voor klanten die een vaste pensioenpremie afdragen aan NN. Dat was een jaar eerder nog 900 miljoen euro.

De nettowinst viel wel stukken lager uit op 586 miljoen euro, tegenover 1,7 miljard euro in de eerste helft van 2022. Een jaar eerder boekte de verzekeraar nog een hoger nettoresultaat door de verkoop van een onderdeel aan zakenbank Goldman Sachs.