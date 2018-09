'Van Lanschot wat zwakker dan voorzien'

De marktvorsers wijzen daarbij specifiek op de hogere voorzieningen. Operationeel waren de commissie-inkomsten iets beter dan voorzien, zo merkt Rabo op. Maar omdat de verliezen op leningen nog geen ,,materiële verbetering'' tonen handhaaft de bank het hold-advies.

ING noemt het ,,herstructureringsverhaal'' van de bank uit Den Bosch intact, maar een en ander kost wel tijd. ,,Geduld is nodig'', aldus de kenners. Volgens ING (buy) is de verdubbeling van het dividend naar 0,40 euro per aandeel een teken dat Van Lanschot op koers ligt om terug te keren naar een pay out ratio van 40 tot 50 procent van de winst.

Het aandeel Van Lanschot won dinsdag omstreeks 9.30 uur 3,8 procent tot 19,51 euro.