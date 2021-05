Besi als een zonnetje in vlakke AEX

De AEX staat rond 12:30 uur vlak bij 712,9 punten. De hoofdindex boekte afgelopen week een winst van 0,9%. De Midkap noteert bij 1065,2 punten eveneens minimale winst.

De Duitse DAX daalt 0,3%. Analisten kijken hier naar de Duitse consumentenindex als richting voor de handel, in Parijs koerst de CAC-40 ook met klein verlies. Londen is gesloten vanwege Bank Holiday.

Beurzen in New York blijven dicht vanwege Memorial Day, de herdenking van gesneuvelde Amerikaanse militairen. Intel zorgde voor negatief sentiment met zijn waarschuwing dat het chiptekort nog enkele jaren kan aanhouden.

In Azië daalde de Nikkei 1%, in Shanghai ging de beurs 0,2% achteruit, maar de Shenzhen-index stijgt.

In China meldde het statistiekbureau een afname van het inkoopmanagerscijfer voor mei naar 51 punten. Voor de veertiende maand op rij staat de index boven 50 punten, een signaal van groei, maar in april noteerde de index 51,1 punten.

Maar het cijfer voor alles buiten de industrie steeg naar 55,2 punten, tegen 54,9 punten een maand eerder. In Japan sterkten de industriële activiteiten met 2,5% in april aan, afgezet tegen de vorige maand.

Zorgen om inflatie

Bestuurders van de ECB drukten het sentiment met hun analyse dat het langer gaat duren om terug te keren naar het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie. Beleggers kijken vooruit naar het nieuwe rentebesluit van de ECB van 10 juni.

De kerninflatie is in de Verenigde Staten volgens de PCE deflator met 3,1% gestegen afgelopen maand, wat meer was dan de verwachte 2,9%. Het werd de sterkste stijging sinds 2001. De 10-jaars Amerikaanse staatsobligatie biedt een effectieve rente van 1,583%, een lichte afname ten opzichte van vrijdag. Volgens de Federal Reserve is er geen reden tot zorg.

,,Wij zijn er minder van overtuigd dat de markt zich zo makkelijk blijft laten leiden door de geruststellende woorden van de Amerikaanse centrale bankiers”, stelt marktenanalist Simon Wiersma van ING.

Met de aangekondigde begroting van $1000 miljard voor 2022 door president Biden neemt de kans op een oververhitting van de Amerikaanse economie toe, aldus Wiersma. „Hierdoor ontstaat meer opwaartse druk op de kapitaalmarktrentes.”

Beleggers kijken volgens brokers naar een serie macroeconomische data, terwijl het vaccinatietempo in Europa doorzet, maar het Verenigd Koninkrijk kampt met een heropleving van de Indiase variant van het coronavaccin.

De euro noteert licht lager bij $1,2193. Bitcoin zakte nog eens 4% en kwam onder de grens van $35.000.

Tech leidt

Bij de hoofdfondsen noteert techinvesteringsfonds Prosus 1% winst achter chiptoeleverancier Besi die 1,9% wint. halfgeleider ASMI staat 1% hoger, AkzoNobel wint 1,4%.

Bij de verliezers gaat olie- en gasleverancier Shell 0,8% lager. Verzekeraars Aegon en ASR verliezen 0,4%. Unibail-Rodamco-Westfield laat 0,5% liggen.

In de Midkap staat sportketen Basic-Fit op 1,7% koerswinst bovenaan met roestvaststaalmaker Aperam (+1,2%). Speciale-metalenleverancier AMG volgt met 0,7% winst. Onderaan noteert biotechfonds Galapagos 1,4% lager.

ABN Amro blijft liggen, de bank benoemt na goedkeuring uit Europa Lars Kramer als zijn nieuwe cfo.

Aalberts Industries gaat ex-dividend.

Raambekleder Hunter Douglas noteert 1,3% hoger.

Beter Bed dikt 2% aan. De beddenverkoper voert vergevorderde gesprekken over de verkoop van zijn Zweedse winkelketen Sängjätten. De beoogde koper is Lars Larsen Group, het bedrijf van de familie van de oprichter van de Deense interieurketen Jysk. De onderhandelingen over Sängjätten moeten eind juni afgerond zijn.

SnowWorld noteert vlak. De uitbater van indoor-skihallen is in de afgelopen periode hard geraakt door de volledige sluiting van skipistes sinds half december vanwege de coronapandemie. Volgens SnowWorld werd daardoor in de zes maanden tot eind maart een bedrag van meer dan €24 miljoen aan omzet misgelopen en leed het bedrijf verlies.

ETC Group noteert zijn op bitcoin gebaseerde fonds aan beurs Euronext, een product dat al aan de Deutsche Börse genoteerd werd. Vorige week meldde VanEck zich met op bitcoin en ethereum gebaseerde fondsen.

