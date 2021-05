Unilever en Shell drukken op AEX

Rond 16.15 uur noteerde de AEX-index 0,3% lager op 711,4 punten. De AMX stijgt juist 0,1% naar 1066,1 punten.

Het slot van de meimaand is doorgaans slecht, waarschuwt broker IG. „We hebben berekend dat in de afgelopen negen jaar de AEX steeds verloor op de laatste dag van mei.”

De Duitse DAX daalt 0,3%. Analisten beoordelen hier het laatste inflatiecijfer, een stijging van 2,5% in mei afgezet op jaarbasis. Maand op maand groeide de inflatie 0,5%, meer dan de markt had ingeschat. In Parijs koerst de CAC-40 0,1% in het rood. De beurs in Londen is gesloten vanwege een bank holiday.

De beurzen in New York blijven maandag dicht vanwege Memorial Day, de herdenking van gesneuvelde Amerikaanse militairen. Intel zorgde voor een negatief sentiment met zijn waarschuwing dat het chiptekort nog enkele jaren kan aanhouden.

In Azië daalde de Japanse Nikkei vanochtend 1%. In de Chinese havenmetropool Shanghai ging de beurs 0,2% achteruit.

Meer zorgen om inflatie

De kerninflatie is in de Verenigde Staten volgens de PCE deflator met 3,1% gestegen afgelopen maand, wat meer was dan de verwachte 2,9%. Het werd de sterkste stijging sinds 2001. De 10-jaars Amerikaanse staatsobligatie biedt een effectieve rente van 1,583%, een lichte afname ten opzichte van vrijdag. Volgens de Federal Reserve is er geen reden tot zorg.

,,Wij zijn er minder van overtuigd dat de markt zich zo makkelijk blijft laten leiden door de geruststellende woorden van de Amerikaanse centrale bankiers”, stelt analist Simon Wiersma van ING. Met de aangekondigde begroting van $6000 miljard voor 2022 door president Joe Biden neemt de kans op een oververhitting van de Amerikaanse economie toe, aldus Wiersma. „Hierdoor ontstaat meer opwaartse druk op de kapitaalmarktrentes.”

Arcelor en Besi bovenaan

In de AEX is ArcelorMittal de koploper met een plus van 1,7% op €26,94. Vermogensbeheerder Kepler Cheuvreux verhoogde haar koersdoel voor de staalmaker van €30 naar €32 bij een ongewijzigd koopadvies. Chiptoeleveranciers Besi (+1,7%) en ASMI (+1%) zitten eveneens in de lift.

Levensmiddelengigant Unilever (-0,8%) en winkelvastgoedfonds Unibail (-0,8%) staan onderaan bij de hoofdfondsen. Energiereus Royal Dutch Shell levert 0,7% in.

In de AMX staat Basic-Fit op 2% koerswinst. De sportschoolketen gaat naar verwachting profiteren van de heropening van de economie na corona en werd vorige week al 5% meer waard. Onderaan bij de midelgrote fondsen noteert biotechfonds Galapagos 2,8% lager.

Beter Bed en Neways stijgen

Het lokaal genoteerde Beter Bed veert 0,7% op. De beddenverkoper voert vergevorderde gesprekken over de verkoop van zijn Zweedse winkelketen Sängjätten. De beoogde koper is Lars Larsen Group, het bedrijf van de familie van de oprichter van de Deense interieurketen Jysk. De onderhandelingen over Sängjätten moeten eind juni afgerond zijn.

De koers van elektronicatoeleverancier Neways loopt 0,8% op naar €13,45. Industrieconcern VDL kondigde vrijdag aan een vijandig overnamebod van €13 per aandeel Neways uit te gaan brengen.

SnowWorld gaat 1,5% omhoog. De uitbater van indoor-skihallen is in de afgelopen periode hard geraakt door de volledige sluiting van skipistes sinds half december vanwege de coronapandemie. Volgens SnowWorld werd daardoor in de zes maanden tot eind maart een bedrag van meer dan €24 miljoen aan omzet misgelopen en leed het bedrijf verlies.

ETC Group noteert zijn op bitcoin gebaseerde fonds aan beurs Euronext, een product dat al aan de Deutsche Börse genoteerd werd. Vorige week meldde VanEck zich met op bitcoin en ethereum gebaseerde fondsen.

