Het leven duurder? Amper rente? Nederlander spaart toch

Het saldo van alle gewone, vrij opneembare spaarrekeningen groeide met €485 miljoen, dat op deposito’s met €227 miljoen. In totaal hebben we met zijn allen nu €422,5 miljard opzij gezet. Dat is gemiddeld bijna €24.000 per persoon, al is het spaarvermogen natuurlijk absoluut niet zo eerlijk verdeeld.

In vakantiemaand augustus slonk de spaarberg juist een beetje. Per saldo namen Nederlanders €35 miljoen op.

Rente

Over al dat spaargeld werd €32 miljoen aan rente bijgeschreven. Dat komt volledig door de deposito’s, waarin spaarders hun geld voor een langere periode vastzetten. Dat is iets meer dan in de voorgaande maanden, toen die hele spaarberg slechts €28 miljoen aan rente waard was.