Economische krimp in eerste kwartaal valt lager uit

Bij de eerste berekening in mei kwam de krimp ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 nog uit op 0,7%. De opwaartse bijstelling is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan de handelsbalans en de investeringen. Zo daalde de uitvoer van goederen minder hard en steeg de uitvoer van diensten sterker. Ook de invoer van goederen en diensten is opwaarts bijgesteld, maar minder sterk dan de uitvoer.

De bijstelling is ook toe te schrijven aan nieuwe, completere data over het eerste kwartaal van 2023 en aan het beschikbaar komen van nieuwe jaarcijfers voor 2021 en 2022 en het aansluiten van de kwartaalramingen op die nieuwe jaarcijfers. Dat gebeurt elk jaar in juni.