Zwitserland schiet Lufthansa te hulp

Het concern heeft in meerdere landen aangeklopt voor steun. De Duitse regering en Lufthansa hebben nog altijd geen overeenstemming bereikt over een noodpakket om de maatschappij door de crisis te loodsen. De luchtvaartreus zei eerder ernaar te streven deze week een reddingspakket ter waarde van maximaal 10 miljard euro rond te hebben.

De gesprekken met Berlijn verlopen lastig omdat Lufthansa weinig ziet in overmatige overheidsinvloeden. Concurrent Air France-KLM kreeg vrijdag toezeggingen van de Franse en Nederlandse overheid voor steun tot 11 miljard euro. Maar daaraan hebben politici strenge voorwaarden verbonden. Zo mag KLM voorlopig geen bonussen, winsten of dividend uitkeren. Daarnaast moet er behoorlijk gesneden worden in de kosten.