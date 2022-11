Autistische popband laat zaal swingen

Hun stichting heeft een huis in Laren, Lemmer en is bezig met eentje in Vught. „Maar het liefst zou Aaltje in elke provincie een Papageno Huis bouwen”, vertelde Jaap van Zweden op het podium nadat hij de zaal van Mozart had laten genieten. „Kan dat wel met al die stikstof”, grapte presentator Ivo Niehe.

Jaap van Zweden tussen Gassan-baas Benno Leeser (l.) en vastgoednestor Cor van Zadelhoff.

In de huizen wordt ook muziektherapie aan de jongeren gegeven. Wat voor succes dat brengt, bleek uit de Papageno Band, die een flitsend optreden verzorgde met liedjes van onder andere Neil Young en Ben E. King. De hele zaal stond op en danste mee op de klassieker Stand By Me.

Ⓒ Guus Baks

„Autistische kinderen zijn heel muzikaal”, wist cardioloog en hoogleraar prof. Angela Maas, die net als Jaap en Aaltje een autistische zoon heeft. Ze was zeer enthousiast over de Papageno Huizen. „De kinderen vinden het er heerlijk maar het is vooral ook fijn voor de ouders. Want een autistisch kind opvoeden is heel zwaar.”

Vader Daniel van Zweden gaf een pianoconcert.

Bij haar aan tafel zat Beneluxdirecteur Marc Schroeder van frietproducent en -exporteur Lamb Weston. „Aardappels hebben het moeilijk”, vertelde hij. „Niet alleen door droogte en ziekten maar ook omdat het ministerie van Landbouw minder teelt wil. En dat terwijl de aardappel een van de allergezondste natuurproducten is. Je kunt er de honger mee de wereld uit helpen.” Zijn vrouw, veilingmeesteres Laurien Hessels, knikte instemmend maar moest zich toen excuseren: het werk riep. Aan het eind van de avond had ze voor 625.000 euro bijeen gehamerd, o.a. kunst van Jaaps zusje Therese de Haan.

Aan de tafels op de overdekte binnenplaats van het vroegere VOC-hoofdkwartier, zaten topondernemers, zoals diamantair Benno Leeser, die vertelde dat de Aziatische toeristen nog steeds niet zijn teruggekeerd in Amsterdam en hij het nu van juwelenlievende Nederlanders moet hebben. „Ik ben al bezig met de voorbereiding van onze stand op de Mastersexpo van volgende maand”, zei hij. Ik kom zeker ook bij jullie Stan Huygens Café langs.”

NXP-directeur Maurice Geraets met zijn vrouw Jolanda.

Helemaal in de hoek zat NXP-directeur Maurice Geraets, die vertelde dat zijn bedrijf de steun aan goede doelen laat afhangen van de initiatieven van de werknemers. „Zij komen met een idee en dat voeren wij dan samen uit.” De chipsmaker, die plannen in Duitsland heeft, had zijn vrouw Jolanda meegebracht. „Dan zien we elkaar nog eens”, lachte hij.