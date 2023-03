ABN: dikke winsten op vastgoed slaan om naar zware waardedalingen

Woningvastgoed, zoals een complex met huurwoningen, daalt volgens ABN Amro dit jaar met 11% in waarde vergeleken met vorig jaar. Volgend jaar gaat er nog eens 3% af. „Overheidsmaatregelen zoals regulering van de middenhuur en verhoging van de overdrachtsbelasting maken het minder aantrekkelijk om te investeren in woningvastgoed”, meldt de bank donderdag in zijn Sectorprognoses Vastgoed 2023-2024.

De hele vastgoedsector heeft volgens de onderzoekers sowieso te lijden onder de hoge inflatie en rentestijgingen. Dat zorgt ervoor dat kopers minder kunnen lenen en betalen. „De tijd dat bijna elke investering in vastgoed rendabel was, lijkt voorbij”, zegt sectoreconoom Paul Bisschop. Hij ziet ook een tweedeling ontstaan door de aandacht voor verduurzaming. „Slecht onderhouden en geïsoleerde gebouwen zullen moeilijk verhuurbaar zijn en extra aan waarde inboeten, waardoor vooral duurzaam vastgoed aantrekkelijk is om in te investeren.”

Energielabel

ABN Amro ziet daar bovenop een afname van de vraag naar kantoorruimte omdat personeel nog steeds vaak thuiswerkt. Ook wordt de prijs van veel kantoren gedrukt omdat sinds januari alleen kantoren met een energielabel C verhuurd mogen worden. Voor kantoren rekent de bank dit jaar op een waardedaling van bijna 13%.

Winkelvastgoed onttrekt zich een beetje aan de malaise, maar dat is omdat deze sector in het verleden al grote klappen heeft gekregen. Dit jaar zou de prijsdaling beperkt blijven tot 5%.