KLM trekt omstreden bonusplan topman in

„We hebben besloten om het punt betreffende wijziging van het beloningsbeleid in te trekken en daarmee van de agenda van de aanstaande aandeelhoudersvergadering af te halen”, meldt KLM namens de rvc.

Vrijdag onthulde De Telegraaf dat de raad van commissarissen van plan was om de variabele beloning op te trekken naar 100% van het basissalaris van €520.000, waar dat nu nog 75% was. Hoewel de luchtvaartmaatschappij de uitkering van bonussen en winstdeling heeft opgeschort in verband met de coronacrisis, viel de politiek massaal over KLM heen.

„In de huidige context gaat het verschil tussen beleid en de uitvoering van dat beleid verloren. Het voorstel tot aanpassing van het beleid zelf heeft helaas een verkeerd beeld gegeven en ook tot onrust geleid. Daarmee was het beter geweest dit onderwerp niet te agenderen en is het nu dan ook van tafel”, zegt president-commissaris Cees ’t Hart.

Minister Hoekstra (Financiën) stelde vrijdagavond dat hij het voorstel niet zou steunen. De luchtvaartmaatschappij is in onderhandeling over garantstelling van de Nederlandse staat voor leningen die KLM door de crisis heen moeten helpen.

Topman Pieter Elbers zegt in een reactie dat de onrust over de aanpassing van het langetermijnbeloningsbeleid ’heel ongelukkig’ is. „Ik betreur dit zeer.”