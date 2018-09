’De eurokoers zakt nog dit jaar naar één dollar’

Maar liefst 70% van de bijna 1700 deelnemers aan de peiling op DFT is deze mening toegedaan. Ze denken vooral dat het obligatieopkoopprogramma van de ECB de eurokoers verder zal drukken. Een minderheid rekent erop dat de eerste renteverhoging in de VS - ergens in het tweede halfjaar - de dollar het beslissende zetje zal geven.

Van de deelnemers die het voor de euro minder negatief inziet, denkt acht procentpunt dat volgend jaar alsnog pariteit wordt bereikt. Anderen zien de munt gaandeweg juist herstellen, gesteund door de aantrekkende Europese economie.