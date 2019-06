NSI zet stap met herontwikkeling percelen

Ⓒ TLG

Amsterdam - Vastgoedinvesteerder NSI heeft een eerste stap gezet in het herontwikkelen van zijn Centerpoint-activa in Amsterdam. In overleg met de gemeente en de eigenaar van het naastgelegen pand heeft NSI een intentieverklaring getekend om de twee percelen in Amsterdam-Zuidoost opnieuw te ontwikkelen tot multifunctionele locaties met kantoren, woningen en andere diensten.