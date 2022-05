Omzet PostNL daalt door wegvallen effecten corona

Financieel

Geen briefje in de bus bij niet thuis: Ouderenbond woest op PostNL

Ouderenbond ANBO is boos op PostNL, dat heeft besloten om vanaf 1 juli geen briefjes meer in de bus te doen bij ontvangers van pakketten die niet thuis zijn als de pakketbezorger aanbelt. „Deze maatregel is te zot voor woorden. Hier is niet over nagedacht.”