Vooral jongere werknemers vallen vroegtijdig uit, vaak met psychische klachten Ziekteverzuim kost BV Nederland €27 miljard

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Het ziekteverzuim in de zorg was vorig jaar bijna 8%. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Werknemers waren in 2022 vaker en langer ziek. Dat kostte de samenleving ruim €27 miljard, een kostenstijging van liefst €9 miljard ten opzichte van het jaar ervoor. Dat concludeert verzekeraar Nationale Nederlanden in zijn jaarlijkse trendrapport over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Vooral jongeren vallen vroegtijdig uit.