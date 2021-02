Luchtvaart: ’Alternatief dubbele test niet werkbaar voor passagier’

Dat zegt voorman Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin woensdag in reactie op een brief van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) inzake de dubbele testverplichting. Het ministerie van Volksgezondheid verraste woensdag de luchtvaartvaartsector met een ’versoepeling’ voor het dubbel testen. Reizigers en crew mogen de sneltest overslaan als ze een zogeheten lamp of PCR-test doen op de dag van vertrek en het maximaal 12 uur voor de vlucht is afgenomen.

Punt is dat nergens in het buitenland een PCR-test van maximaal 12 uur oud te krijgen is. „Als sector vragen we aan politiek Den Haag om een werkbaar alternatief te zoeken dat in lijn is met de landen om ons heen. Een twaalf-uur-test is dat niet”, zegt Fruitema. KLM zegt woensdag dat het de brief van De Jonge ’bestudeert’.

Langere termijn

Vrijwel alle landen hanteren een termijn van 48 of 72 uur voor de PCR-test, iets dat De Jonge ook erkent. Toch sluit de bewindsman niet aan met de praktijk in de landen om ons heen, ondanks alle oproepen daar toe. De dubbele test plus het vliegverbod heeft er de afgelopen weken voor gezorgd dat het aantal resterende passagiers van KLM en Schiphol dramatisch is gedaald.

Het kabinet wil de zogeheten LAMP-test – binnen een uur een uitslag – in het testcentrum op Schiphol aanbieden om zo het werk voor de crew veiliger te maken. Het kabinet piekert er nog niet over om het ’driedubbele slot’ te verwijderen.

„Dat doen we om ons te beschermen tegen de invoer van nieuwe varianten van het virus”, legt een woordvoerder van De Jonge uit. „Een aantal andere landen heeft een quarantaineplicht, wij hebben dat nog niet.” De ’coronaminister’ komt in maart met een spoedwet voor een quarantaineplicht. Op dat moment wil het kabinet opnieuw kijken of de dubbele test nog nodig is. De dubbele test kwam er in januari in verband met de virusmutaties in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Maar daarna is voor die landen een vliegverbod ingevoerd.

Overstappers

De pijn voor KLM zit hem vooral in het feit dat ook overstappende reizigers de dubbele test moeten doen. Want ook hier is Nederland een uitzondering, terwijl een netwerkmaatschappij als KLM alleen maar kan blijven opereren met die resterende transferreizigers. Topman Pieter Elbers zei vorige week tegen De Telegraaf dat het netwerk door de dubbele test onder druk staat. Dit terwijl er miljardenleningen afbetaald moeten worden. De huidige situatie leidt tot grote zorgen bij vakbonden en de ondernemingsraad van KLM.

In luchtvaartkringen wordt met verbazing gekeken naar de gang van zaken op het ministerie van VWS, waar zonder enige overleg met de sector over praktische implicaties allerlei uitzonderingen voor de Nederlandse situatie worden bedacht. VWS stelt in een reactie dat er meer nieuwe PCR-testen zijn waarbij soms al binnen een uur een uitslag kan worden gegeven.

Ook deze testen mogen worden gebruikt om te ontkomen aan de dubbele testplicht. De staande praktijk is echter dat landen termijnen hanteren van 72 of 48 uur. Het ministerie geeft niet aan in welke landen die 12-uur test wel te krijgen is. „De reizigers snappen het niet meer, het is te complex en niet uitvoerbaar”, zo stelt een ingewijde woensdag. Ook het feit dat er getest wordt zonder klachten leidt tot vraagtekens, want op scholen en ziekenhuizen is dat niet geval. Premier Rutte stelde een paar weken geleden in de Tweede Kamer dat testen zonder klachten geen zin heeft.