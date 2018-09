ICT redelijk tevreden met aanpassingen

,,Ik ben gematigd tevreden over de schoonmaak van ons huis'', aldus Blejie. Volgens hem heeft het management de meeste doelstellingen die voor 2014 op de agenda waren gezet behaald. Daarbij gaat het vooral om het verbeteren van de operationele prestaties en de autonome groei. Ook werden minder verliezen op projecten geleden. Tevens heeft ICT een meer proactieve benadering van klanten, onder meer via sociale media, wat veel belooft voor dit jaar, zei de bestuursvoorzitter.

Maar een aantal pijnpunten is nog niet opgelost en daar zal de focus in 2015 op komen te liggen. Het gaat hierbij vooral om het terugdringen van de kosten, hoofdzakelijk door het wegsnijden van een managementlaag en besparingen op het personeelsbeleid. Ontslagen zijn echter niet aan de orde, aldus de topman. Het aanpakken van de complexiteit van de organisatie is ook een speerpunt voor dit jaar. Daarnaast wordt meer aandacht besteed aan nieuwe innovatieve oplossingen in eigen huis.

Vertrek

Verder is het bedrijf erg ontevreden over het vertrek van een groot aantal werknemers, ondanks dat daar een instroom van veel jonge werknemers tegenover staat. Blejie vindt dat ICT een aantrekkelijker bedrijf moet worden voor werknemers en er meer mogelijkheden moeten zijn om door te groeien naar managementposities.

ICT sloot vorig jaar ook een strategische samenwerking met het Amerikaanse softwarebedrijf LogicNets. ICT heeft een belang van 20 procent in dat bedrijf en zet de zakelijke software van die onderneming in de West-Europese markt. Er is een optie om dat belang verder te vergroten of LogicNets helemaal over te nemen. Maar daar wil Blejie niet aan. ,,Ik wil geen softwarebedrijf worden.'' Hij heeft wel interesse voor meer partnerschappen met softwareproducenten.

In januari rondde ICT de overname af van Strypes Bulgaria. Blejie gaf aan dat ICT blijft kijken naar overnamekandidaten. Die moeten dan wel een ,,perfect fit'' zijn voor het bedrijf. Het is daarom niet zeker of er dit jaar al nieuws aan het overnamefront valt te verwachten, aldus de topman.