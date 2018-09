'Kaspositie Pharming sterk'

De kaspositie kwam uit op 34 miljoen euro, onder meer door een mijlpaalbetaling van 20 miljoen dollar door partner Salix inzake Ruconest. Grote vraag voor het huidige jaar is volgens de marktvorsers of Ruconest in de Verenigde Staten de volledige focus van Salix zal houden, nu het bedrijf wordt overgenomen. Analist Jan De Kerpel hoopt daar van het bedrijf meer informatie over te krijgen.

KBC hanteert een hold-advies op Pharming, dat donderdag omstreeks 9.30 uur 5,5 procent steeg tot 0,36 euro.