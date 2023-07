’Sandalenmerk Birkenstock overweegt stap te maken naar beurs in VS’

Een van die opties zou een beursgang in New York zijn, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De iconische Duitse sandalenmaker kan bij een beursgang worden gewaardeerd op meer dan 6 miljard dollar, aldus een van de bronnen. L Catterton zou bij het onderzoeken van zijn mogelijkheden samenwerken met adviseurs van de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase.

De gang naar Wall Street zou dit jaar of volgend jaar al kunnen plaatsvinden. Woordvoerders van L Catterton, Birkenstock en Goldman Sachs weigerden tegenover Bloomberg commentaar te geven. JPMorgan Chase was niet direct bereikbaar voor een reactie.

Sandalenmerk

Birkenstock bestaat al heel lang. De geschiedenis van het sandalenmerk gaat terug tot 1774, toen Johann Adam Birkenstock als schoenmaker werkte in de Duitse regio Hessen. Tot het assortiment van Birkenstock behoren ook andere producten, waaronder riemen en tassen. Die liggen wereldwijd in tientallen landen in de schappen. De bekende Birkenstock-sandalen worden sinds de jaren zestig gemaakt.

L Catterton verwierf twee jaar terug een meerderheidsbelang in de onderneming. Destijds werd de investeerder bij de overname financieel gesteund door de bekende miljardair Bernard Arnault, de baas van het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Via het investeringsvehikel van zijn familie stapte hij ook in. De broers Christian en Alex Birkenstock behielden daarnaast een belang in het bedrijf.