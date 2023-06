Storing met dubbele afboekingen bij ING voorbij

Zaterdag en zondag bleek dat er bij een groep klanten dubbele afboekingen te zien waren op hun rekeningoverzicht. De bank is uren bezig geweest om deze fout in het computersysteem te herstellen. „Het kan zijn dat bij een enkele klant de pinbetaling van de periode gisteren nog verwerkt moet worden”, zo meldt een woordvoerder zondagmiddag.

De storing betrof een probleem met de reservering van de betalingen. Voor elke betaling wordt geld gereserveerd en die reservering moet bij de daadwerkelijke betaling worden afgeboekt. Normaal duurt dat maar enkele seconden, maar nu bleven deze staan. Het ging om betalingen die zaterdag tussen 10.30 uur en 16.00 uur zijn gedaan met een pinapparaat in bijvoorbeeld winkels, restaurants of tankstations, wat in dit tijdsbestek om tienduizenden transacties gaat. Er zijn volgens ING geen daadwerkelijke dubbel afschrijvingen gedaan.

Sinds zondag 08.00 uur liep het aantal storingsmeldingen op, tot een piek van een kleine duizend klachten rond 11.00 uur. „We bieden onze excuses aan voor het ongemak.”

Rond 16 uur meldde ING aan de klanten dat de storing voorbij was.