Weer storing bij ING: dubbele afboekingen na een pinbetaling

„We werken met man en macht om dit euvel zo snel mogelijk te verhelpen”, aldus de ING-zegsman. „Er hebben niet daadwerkelijk dubbele afschrijvingen plaatsgevonden, maar dit lijkt zo in het overzicht. Het geld is niet dubbel afgeschreven, het gaat erom wat je ziet.”

Het gaat om een probleem met de reservering van de betalingen. Voor elke betaling wordt geld gereserveerd en die reservering moet bij de daadwerkelijke betaling worden afgeboekt. Normaal is dat secondenwerk, aldus ING.

Het betreft betalingen die zaterdag tussen 12.00 uur en 15.30 uur zijn gedaan met een pinapparaat in bijvoorbeeld winkels, restaurants of tankstations. Dat gaat om tienduizenden transacties. „Klanten zagen vanochtend dat de reservering er nog steeds stond. Het gaat specifiek om pinbetalingen en niet om gewone overschrijvingen of die via een een tikkie. Deze groep zou er geen last van moeten hebben”, zegt de woordvoerder.

Sinds zondag 08.00 uur loopt het aantal storingsmeldingen op, tot een piek van een kleine duizend klachten rond 11.00 uur. „We bieden onze excuses aan voor het ongemak.”