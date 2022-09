Bij Jumbo-topman Frits van Eerd draait alles om snelheid

Gesponsord

Founder babymerk Naïf: ‘Nooit verwacht dat we hierdoor zo hard zouden groeien’

Het begon in 2013 met een idee voor een gat in de markt: babyproducten zonder schadelijke ingrediënten. Naïf groeide uit tot een sterk (internationaal) merk en is sinds 2020 gecertificeerd als B Corp. Founder Sjoerd Trompetter over hoe het partnership met bol.com hen hielp om hard te groeien.