Nobelprijs voor economie naar Amerikaanse economen

Hun onderzoek is toepasbaar op heel veel kanten van de economie, zo roemde de Koninklijke Zweedse Academie voor de Wetenschap de twee Amerikaanse economen. „Ze hebben hun inzicht gebruikt om nieuwe veilingen op te zetten voor goederen en diensten die lastig te zijn op een traditionele manier te verkopen.”

Het onderzoek van Milgrom en Wilson is vaak gebruikt bij de veilingen van de overheid, bijvoorbeeld voor radiofrequenties of visquota. Enerzijds wil de overheid daar namelijke een maximale winst behalen, dat is goed voor de staatskas. Tegelijkertijd moeten de prijzen ook weer niet te hoog zijn, want dan berekenen bedrijven weer hogere prijzen door naar de eindgebruiker.

Maar ook bij de verkoop emissierechten, kunst, vliegtickets of online winkelen komen veilingen kijken. Ook kan het werk van Milgrom en Wilson overheden helpen bij de aanpak van klimaat-problemen.

’Vloek van het winnende bod’

Wilson ontwikkelde een theorie over het veilen van gewone goederen, waarbij het winnende bod altijd te hoog is. De meeste bieders zullen niet een te hoge prijs willen betalen, en zetten daarom laag in. Degene die het hoogste bod doet, en de veiling dus wint, betaalt daarom een te hoge prijs. In de speltheorie is dit ’de vloek van het winnende bod’ gaan heten.

Milgrom is professor aan de Amerikaanse Stanford Universiteit. Wilson is met emeritaat aan Stanford. Ze kunnen een prijzengeld van 10 miljoen kroon ($1,1 miljoen) tegemoet zien. Dat was vorig jaar nog 9 miljoen kroon. Vorige maand kondigde het Nobelprijscomité een verhoging van het bedrag aan.

Vorig jaar ging de prijs naar Abhijit Banerjee, Esther Duflo en Michael Kremer. Zij kregen de prijs voor hun onderzoek naar de aanpak van armoede.

De economieprijs is niet een van de vijf prijzen die in het leven werd geroepen door dynamiet-uitvinder Alfred Nobel, maar werd door de Zweedse centrale bank aan het rijtje toegevoegd. De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1969, aan de Nederlander Jan Tinbergen.