Brussel zet in op begrenzen gasprijs: komend jaar limiet van €275

De Europese Commissie wil de gasprijs begrenzen op 275 euro per megawattuur. Het prijsplafond zou op 1 januari in moeten gaan voor een periode van een jaar.

Het prijsplafond treedt als het aan Brussel ligt automatisch in werking zodra de gasprijs op de TTF, de toonaangevende Amsterdamse graadmeter, twee weken boven de 275 euro uitkomt. Een andere voorwaarde is dat binnen deze periode de TTF-prijs gedurende tien handelsdagen 58 euro hoger ligt dan de LNG-referentieprijs.

Plafond uitschakelen

Brussel kan bovendien het prijsplafond uitschakelen zodra schepen met vloeibaar gas Europa links laten liggen. „Het mechanisme is echt een laatste redmiddel”, stelt eurocommissaris Kadri Simon (Energie).

Als voorbeeld van een situatie die moet worden voorkomen, schermt Brussel met de hoge gasprijzen in augustus. De prijs steeg destijds tot recordhoogtes. Maar opvallend genoeg zijn de voorwaarden om het prijsplafond nu zo streng dat het waarschijnlijk zelfs in augustus niet zou zijn geactiveerd.

Komende donderdag buigen de EU-energieministers zich over het voorstel. Dat kan flink wat vuurwerk opleveren. Het landenblok ruziet al maanden over de invoering van een Europees prijsplafond. België, Griekenland, Frankrijk en Italië – die in de wandelgangen al de ’fanatieke vier’ worden genoemd – willen geen papieren werkelijkheid. Nederland en Duitsland zijn helemaal niet enthousiast over een gasplafond en vrezen voor marktverstoring met negatieve gevolgen voor gasleveringen aan Europa.