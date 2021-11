Premium Het beste van De Telegraaf

Column: misschien is opdelen van Shell zo gek nog niet

Door Jos Versteeg Kopieer naar clipboard

Na het bericht dat de activistische aandeelhouder Third Point Shell wil opdelen bleef het opmerkelijk rustig. Mijn eerste reactie was: hoezo opdelen? Shell doet vrijwel niets aan duurzame energie! Maar dat is niet helemaal waar. Bij nader inzien denk ik dat Third Point een goed punt heeft.