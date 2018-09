Samsung komt met nieuwe 'iPhone-killers'

Samsung is achterop geraakt bij Apple, dat vorig jaar zijn iPhone 6 en 6 Plus op de markt bracht en de betaaldienst Apple Pay introduceerde. Vooral in China, 's werelds grootste mobieltjesmarkt, stapten consumenten van onder meer oudere Samsung-toestellen over op de iPhone 6 Plus. Dat was een van de redenen dat de omzet bij Samsung voor het derde kwartaal op rij daalde in de laatste drie maanden van 2014.

De smartphones van Samsung hebben een schermdiagonaal van 5,1 inch (12,95 cm), tegen 4,7 inch voor de iPhone 6. Bij de S6 Edge loopt het scherm onder een hoek af tot aan de rand. Samsung spreekt zelf van een driezijdig scherm. Beide telefoons zijn voorzien van een vingerscanner als extra beveiligingsmiddel. De S6, die beschikbaar is in de kleuren zwart, wit en goud, ligt vanaf 10 april in twintig landen in het schap. Specifiekere informatie was nog niet voorhanden.

Samsung Pay is het antwoord op Apple Pay. De dienst maakt contactloos betalen mogelijk op ongeveer 90 procent van de diverse soorten pinkastjes op de markt. Samsung Pay wordt vanaf het derde kwartaal op de markt gebracht, eerst in de VS en Zuid-Korea en dan in de rest van de wereld. Samsung werkt al samen met de creditcardbedrijven MasterCard en Visa en voert gesprekken met American Express en de banken Bank of America, Citigroup en JPMorgan Chase.